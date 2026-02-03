Семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону приписывают роман с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Слухи об их тайном романе СМИ начали распространять в минувшие выходные.

Первым об этом сообщил таблоид The Sun, опираясь на источники, а впоследствии газета Daily Mail дополнила предположения снимками.

У Хэмилтона возможен роман с Кардашьян

Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян были замечены во время регистрации в элитном отеле Estelle Manor в Великобритании.

Газета пишет, что оба прибыли в отель с разницей в час и с кортежем.

Отмечается, что 45-летняя американка прибыла в Британию, чтобы провести романтический уик-энд с гонщиком Формулы-1. Кардашьян прилетела частным самолетом с охраной всего на сутки.

Источники издания также сообщили, что они делили одну комнату в главной части особняка, которая стоит от более €1 100 за ночь. По данным издания, пара имела романтический ужин и массаж. Очевидцы сказали, все было “очень романтично”.

Пара выехала из отеля около 11 утра в воскресенье на двух автомобилях.

В понедельник их заметили в Париже, куда они прибыли, как ожидается, на показ мод.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton in Paris. pic.twitter.com/uuAHSfTEqh — (@metgalacrave) February 2, 2026

Отметим, что Хэмилтон и Кардашьян дружат много лет. В 2014 году их сфотографировали вместе с тогдашними партнерами Канье Уэстом и Николь Шерзингер на церемонии награждения GQ Men of the Year Awards в Лондоне.

В 2015 году Канье пригласил Льюиса провести Пасху с их семьей. Рэпер тогда сказал, что “Льюис Гамильтон у меня дома, и мы играем музыку в моей студии”.

