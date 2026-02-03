Романтический ужин и массаж в элитном отеле: СМИ пишут о романе Хэмилтона и Кардашьян
- Британские таблоиды сообщили о возможном тайном романе Льюиса Хэмилтона и Ким Кардашьян.
- Пару заметили во время регистрации в элитном отеле Estelle Manor в Великобритании.
Семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону приписывают роман с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Слухи об их тайном романе СМИ начали распространять в минувшие выходные.
Первым об этом сообщил таблоид The Sun, опираясь на источники, а впоследствии газета Daily Mail дополнила предположения снимками.
У Хэмилтона возможен роман с Кардашьян
Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян были замечены во время регистрации в элитном отеле Estelle Manor в Великобритании.
Газета пишет, что оба прибыли в отель с разницей в час и с кортежем.
Отмечается, что 45-летняя американка прибыла в Британию, чтобы провести романтический уик-энд с гонщиком Формулы-1. Кардашьян прилетела частным самолетом с охраной всего на сутки.
Источники издания также сообщили, что они делили одну комнату в главной части особняка, которая стоит от более €1 100 за ночь. По данным издания, пара имела романтический ужин и массаж. Очевидцы сказали, все было “очень романтично”.
Пара выехала из отеля около 11 утра в воскресенье на двух автомобилях.
В понедельник их заметили в Париже, куда они прибыли, как ожидается, на показ мод.
Kim Kardashian and Lewis Hamilton in Paris. pic.twitter.com/uuAHSfTEqh
— (@metgalacrave) February 2, 2026
Отметим, что Хэмилтон и Кардашьян дружат много лет. В 2014 году их сфотографировали вместе с тогдашними партнерами Канье Уэстом и Николь Шерзингер на церемонии награждения GQ Men of the Year Awards в Лондоне.
В 2015 году Канье пригласил Льюиса провести Пасху с их семьей. Рэпер тогда сказал, что “Льюис Гамильтон у меня дома, и мы играем музыку в моей студии”.