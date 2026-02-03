Семиразовому чемпіону Формули-1 Льюїсу Гемілтону приписують роман із американською зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Чутки про їхній таємний роман ЗМІ почали ширити минулих вихідних.

Першими про це повідомив таблоїд The Sun, спираючись на джерела, а згодом газета Daily Mail доповнила припущення знімками.

У Гемілтона можливий роман із Кардаш’ян

Льюїса Гемілтона та Кім Кардаш’ян помітили під час реєстрації в елітному готелі Estelle Manor у Великій Британії.

Газета пише, що обидва прибули до готелю з різницею в годину та з кортежом.

Зазначається, що 45-річна американка прибула до Британії, щоби провести романтичний вікенд з гонщиком Формули-1. Кардаш’ян прилетіла приватним літаком з охороною лише на добу.

Джерела видання також повідомили, що вони ділили одну кімнату в головній частині маєтку, яка коштує від понад €1 100 за ніч. За даними видання, пара мала романтичну вечерю та масаж. Очевидці сказали, все було “дуже романтично”.

Пара виїхала з готелю близько 11 ранку в неділю на двох автомобілях.

У понеділок їх помітили у Парижі, куди вони прибули, як очікується, на показ мод.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton in Paris. pic.twitter.com/uuAHSfTEqh — (@metgalacrave) February 2, 2026

Зазначимо, що Гемілтон та Кардаш’ян дружать багато років. У 2014 році їх сфотографували разом з тодішніми партнерами Каньє Вестом і Ніколь Шерзінгер на церемонії нагородження GQ Men of the Year Awards в Лондоні.

У 2015 році Каньє запросив Льюїса провести Великдень з їхньою родиною. Репер тоді сказав, що “Льюїс Гамільтон у мене вдома, і ми граємо музику в моїй студії”.

