Сиэтл Сихокс победил Нью-Ингленд Пэтриотс со счетом 29:13 в матче Супербоула-2026 и завоевал свой второй в истории трофей Винсента Ломбарди.

Две сильнейшие команды НФЛ сошлись в решающем матче, который состоялся на Левайс Стедиум, домашней арене Сан-Франциско Форти Найнерс, в Калифорнии.

Сиэтл Сихокс стал чемпионом НФЛ

На протяжении всей встречи Сиэтл Сихокс доминировал, выиграв все четыре четверти. Победу обеспечили доминирующая игра в обороне и пять полевых голов кикера Джейсона Майерса – наибольшее количество, которое когда-либо забил один игрок в Супербоуле.

Кеннет Уокер III стал первым за последние 28 лет раннинбеком, который выиграл награду MVP Суперкубка. Последний раз это делал член Зала славы Террелл Дэвис из Денвера.

The @Seahawks just won the #SuperBowl! What are stars @Kenneth_Walker9 and Sam Darnold going to do next? You guessed it — celebrate at #DisneylandResort! #SBLX pic.twitter.com/FhKHKJ0dDy — Disneyland Resort (@Disneyland) February 9, 2026

Первые очки Нью-Ингленд Пэтриотс набрал, проигрывая 19:0. Квотербек Дрейк Мэй нашел Мака Холлинза передачей через центр на 24 ярда, а затем выполнил 35-ярдовый тачдаун-пас Холлинзу вдоль левого фланга, сократив отставание до 19:7.

Том Брэди когда-то привел Пэтриотс к самому большому камбэку в истории Супербоула, когда Нью-Ингленд отыграл отставание 28:3 в Атланте и выиграл в дополнительное время 34:28. Но Дрейку Мэю и Пэтриотс повторить это достижение не удалось.

Таким образом, Нью-Ингленд Пэтриотс не удалось выиграть седьмой Супербоул, что стало бы рекордом НФЛ. Они делят первое место со Стилерс, имея по шесть чемпионских титулов.

