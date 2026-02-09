Сиэтл Сихокс победил Нью-Ингленд Пэтриотс со счетом 29:13 в матче Супербоула-2026 и завоевал свой второй в истории трофей Винсента Ломбарди.

Две сильнейшие команды НФЛ сошлись в решающем матче, который состоялся на Левайс Стедиум, домашней арене Сан-Франциско Форти Найнерс, в Калифорнии.

Сиэтл Сихокс стал чемпионом НФЛ

На протяжении всей встречи Сиэтл Сихокс доминировал, выиграв все четыре четверти. Победу обеспечили доминирующая игра в обороне и пять полевых голов кикера Джейсона Майерса – наибольшее количество, которое когда-либо забил один игрок в Супербоуле.

Сейчас смотрят

Кеннет Уокер III стал первым за последние 28 лет раннинбеком, который выиграл награду MVP Суперкубка. Последний раз это делал член Зала славы Террелл Дэвис из Денвера.

Первые очки Нью-Ингленд Пэтриотс набрал, проигрывая 19:0. Квотербек Дрейк Мэй нашел Мака Холлинза передачей через центр на 24 ярда, а затем выполнил 35-ярдовый тачдаун-пас Холлинзу вдоль левого фланга, сократив отставание до 19:7.

Том Брэди когда-то привел Пэтриотс к самому большому камбэку в истории Супербоула, когда Нью-Ингленд отыграл отставание 28:3 в Атланте и выиграл в дополнительное время 34:28. Но Дрейку Мэю и Пэтриотс повторить это достижение не удалось.

Таким образом, Нью-Ингленд Пэтриотс не удалось выиграть седьмой Супербоул, что стало бы рекордом НФЛ. Они делят первое место со Стилерс, имея по шесть чемпионских титулов.

Читайте также
С Леди Гагой и другими звездами: как Bad Bunny выступил на Суперкубке 2026
Bad Bunny

Связанные темы:

Американський футболНФЛСупербоул
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.