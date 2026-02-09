Сіетл Сіхокс переміг Нью-Інгленд Петріотс з рахунком 29:13 у матчі Супербоулу-2026 та здобув свій другий в історії трофей Вінсента Ломбарді.

Дві найсильніші команди НФЛ зійшлися у вирішальному матчі, який відбувся на Левайс Стедіум, домашній арені Сан-Франциско Форті Найнерс, у Каліфорнії.

Сіетл Сіхокс став чемпіоном НФЛ

Протягом усієї зустрічі Сіетл Сіхокс домінував, вигравши всі чотири чверті. Перемогу забезпечили домінуюча гра в обороні та п’ять польових голів кікера Джейсона Маєрса – найбільша кількість, яку коли-небудь забив один гравець у Супербоулі.

Зараз дивляться

Кеннет Вокер III став першим за останні 28 років раннінбек, який виграв нагороду MVP Супербоулу. Востаннє це робив член Зали слави Террелл Девіс з Денвера.

The @Seahawks just won the #SuperBowl! What are stars @Kenneth_Walker9 and Sam Darnold going to do next? You guessed it – celebrate at #DisneylandResort! #SBLX pic.twitter.com/FhKHKJ0dDy — Disneyland Resort (@Disneyland) February 9, 2026



Перші очки Нью-Інгленд Петріотс набрав, програючи 19:0. Квотербек Дрейк Мей знайшов Мака Голлінза передачeю через центр на 24 ярди, а потім виконав 35-ярдовий тачдаун-пас Голлінзу вздовж лівого флангу, скоротивши відставання до 19:7.

Том Брейді колись привів Петріотіс до найбільшого камбеку в історії Супербоулу, коли Нью-Інгленд відіграв відставання 28:3 в Атланти і виграв у додатковий час 34:28. Але Дрейку Мею та Петріотс повторити це досягнення не вдалося.

Таким чином Нью-Інгленд Петріотс не вдалося виграти сьомий Супербоул, що стало б рекордом НФЛ. Вони ділять перше місце зі Стілерс, маючи по шість чемпіонських титулів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.