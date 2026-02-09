В воскресенье, 8 февраля, пуэрториканский рэпер Bad Bunny стал хедлайнером Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Во время 14-минутного шоу на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе, Калифорния, артист исполнил попурри своих хитов, включая Tití Me Preguntó, Monaco и Baile inolvidable.

31-летний Bad Bunny вошел в историю как первый музыкант, выступивший в перерыве Суперкубка полностью на испанском языке.

Шоу Bad Bunny на Суперкубке 2026 было пропитано традициями Латинской Америки, а особенно его родного Пуэрто-Рико.

На сцене, построенной посреди поля сахарного тростника и напоминающей традиционный пуэрториканский дом, к рэперу присоединились такие звезды, как Леди Гага, Рики Мартин, Карди Би, Аликс Эрл, Karol G, Педро Паскаль и Джессика Альба.

Леди Гага исполнила вдохновленную сальсой версию песни Die With A Smile, записанной вместе с Бруно Марсом, а ее соотечественник, пуэрториканская поп-звезда Рики Мартин, спел Lo Que Le Pasó A Hawaii — трек, призывающий пуэрториканцев не позволять уничтожить их культуру.

Ожидалось, что Bad Bunny, настоящее имя которого Бенито Антонио Мартинес Окасио, использует свое выступление как возможность выразить политическую позицию против нынешней администрации США, но вместо этого он использовал его для продвижения идеи американского единства.

Рэпер, чье выступление было полностью на испанском языке, сделал два заявления на английском: одно с надписью на билборде Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь, а другое — Вместе мы — Америка, написанное на футбольном мяче, который он держал в руках.

В завершение своего шоу Bad Bunny продемонстрировал серию флагов, представляющих страны Северной и Южной Америки, выражая послание любви и единства, а не политической розни.

К слову, это не первое появление Bad Bunny на сцене Суперкубка — в 2020 году он выступал вместе с Шакирой. Однако в этом году шоу рэпера представило лучшее из латиноамериканской культуры на самой большой сцене спортивного мира.

