Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук впервые стали родителями.

Об этом украинские спортсмены сообщили в совместном посте в социальной сети Instagram.

У Романчука и Бех-Романчук родилась дочь

Как отметила Марина Бех-Романчук, их с Михаилом дочь появилась на свет 13 февраля 2026 года в 19:40.

– На свет появилась наша лучшая девочка. 3,15 кг и 51 см сплошного счастья, – говорится в посте молодых родителей.

Супруги опубликовали трогательный черно-белый снимок, на котором младенец держит за руки своих родителей. Влюбленные пока решили не показывать лицо новорожденной дочери.

Что касается имени девочки, то супруги пока держат его в секрете. Спортсмены не сообщили, как именно решили назвать первенца.

В комментариях под постом с такой радостной новостью супругов поздравили известные украинские спортсмены, певцы, артисты и звезды шоу-бизнеса.

Среди них – Дарья Белодед, Джамала, Дмитрий Поворознюк, Виктория Ткачук, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ольга Харлан, Дарья Бондарь, Соломия Витвицкая, Наталья Добринская, а также футбольный клуб Шахтер.

Напомним, что Марина и Михаил Романчук находятся в браке с 2018 года.

Марина Бех-Романчук является одной из самых титулованных легкоатлеток Украины: она завоевала титул чемпионки Европы 2022 года в тройном прыжке и дважды становилась вице-чемпионкой мира.

Михаил Романчук также является гордостью Украины. Он является призером Олимпийских игр и многократным победителем международных соревнований по плаванию.

