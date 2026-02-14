Сплошное счастье: Марина Бех-Романчук показала первое фото новорожденной дочери
- Спортивная супружеская пара Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук впервые стали родителями.
- 13 февраля 2026 года у них родилась дочь весом 3,15 кг. Пара уже поделилась первым трогательным фото.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук впервые стали родителями.
Об этом украинские спортсмены сообщили в совместном посте в социальной сети Instagram.
У Романчука и Бех-Романчук родилась дочь
Как отметила Марина Бех-Романчук, их с Михаилом дочь появилась на свет 13 февраля 2026 года в 19:40.
– На свет появилась наша лучшая девочка. 3,15 кг и 51 см сплошного счастья, – говорится в посте молодых родителей.
Супруги опубликовали трогательный черно-белый снимок, на котором младенец держит за руки своих родителей. Влюбленные пока решили не показывать лицо новорожденной дочери.
Что касается имени девочки, то супруги пока держат его в секрете. Спортсмены не сообщили, как именно решили назвать первенца.
В комментариях под постом с такой радостной новостью супругов поздравили известные украинские спортсмены, певцы, артисты и звезды шоу-бизнеса.
Среди них – Дарья Белодед, Джамала, Дмитрий Поворознюк, Виктория Ткачук, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ольга Харлан, Дарья Бондарь, Соломия Витвицкая, Наталья Добринская, а также футбольный клуб Шахтер.
Напомним, что Марина и Михаил Романчук находятся в браке с 2018 года.
Марина Бех-Романчук является одной из самых титулованных легкоатлеток Украины: она завоевала титул чемпионки Европы 2022 года в тройном прыжке и дважды становилась вице-чемпионкой мира.
Михаил Романчук также является гордостью Украины. Он является призером Олимпийских игр и многократным победителем международных соревнований по плаванию.
Фото: Марина Бех-Романчук