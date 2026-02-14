Суцільне щастя: Марина Бех-Романчук показала перше фото новонародженої доньки
- Спортивне подружжя Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук вперше стали батьками.
- 13 лютого 2026 року у них народилася донька ваговою 3,15 кг. Пара вже поділилася першим зворушливим фото.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук вперше стали батьками.
Про це українські спортсмени повідомили у спільному дописі в соціальній мережі Instagram.
У Романчука і Бех-Романчук народилася донька
Як зазначила Марина Бех-Романчук, їхня з Михайлом донечка з’явилася на світ 13 лютого 2026 року о 19:40.
– На світ зʼявилась наша найкраща дівчинка. 3,15 кг та 51см суцільного щастя, – йдеться у дописі молодих батьків.
Подружжя опублікувало зворушливий чорно-білий знімок, на якому немовля тримає за руки своїх батьків. Закохані поки що вирішили не показувати обличчя новонародженої доньки.
Що стосується імені дівчинки, то його подружжя поки тримає в таємниці. Спортсмени не повідомили, як саме вирішили назвати первістка.
У коментарях під дописом з такою радісною новиною подружжя привітали відомі українські спортсмени, співаки, артисти та зірки шоу-бізнесу.
Серед них – Дар’я Білодід, Джамала, Дмитро Поворознюк, Вікторія Ткачук, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ольга Харлан, Дар’я Бондар, Соломія Вітвіцька, Наталія Добринська, а також футбольний клуб Шахтар.
Нагадаємо, що Марина та Михайло Романчук перебувають у шлюбі з 2018 року.
Марина Бех-Романчук є однією з найтитулованіших легкоатлеток України: вона завоювала титул чемпіонки Європи 2022 року впотрійному стрибку та двічі ставала віцечемпіонкою світу.
Михайло Романчук також є гордістю України. Він є призером Олімпійських ігор та багаторазовим переможцем міжнародних змагань із плавання.
Фото: Марина Бех-Романчук