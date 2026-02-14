Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук вперше стали батьками.

Про це українські спортсмени повідомили у спільному дописі в соціальній мережі Instagram.

У Романчука і Бех-Романчук народилася донька

Як зазначила Марина Бех-Романчук, їхня з Михайлом донечка з’явилася на світ 13 лютого 2026 року о 19:40.

Зараз дивляться

– На світ зʼявилась наша найкраща дівчинка. 3,15 кг та 51см суцільного щастя, – йдеться у дописі молодих батьків.

Подружжя опублікувало зворушливий чорно-білий знімок, на якому немовля тримає за руки своїх батьків. Закохані поки що вирішили не показувати обличчя новонародженої доньки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Що стосується імені дівчинки, то його подружжя поки тримає в таємниці. Спортсмени не повідомили, як саме вирішили назвати первістка.

У коментарях під дописом з такою радісною новиною подружжя привітали відомі українські спортсмени, співаки, артисти та зірки шоу-бізнесу.

Серед них – Дар’я Білодід, Джамала, Дмитро Поворознюк, Вікторія Ткачук, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ольга Харлан, Дар’я Бондар, Соломія Вітвіцька, Наталія Добринська, а також футбольний клуб Шахтар.

Нагадаємо, що Марина та Михайло Романчук перебувають у шлюбі з 2018 року.

Марина Бех-Романчук є однією з найтитулованіших легкоатлеток України: вона завоювала титул чемпіонки Європи 2022 року впотрійному стрибку та двічі ставала віцечемпіонкою світу.

Михайло Романчук також є гордістю України. Він є призером Олімпійських ігор та багаторазовим переможцем міжнародних змагань із плавання.

Фото: Марина Бех-Романчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.