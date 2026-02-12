Беременная Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка. Артистка представила лирик-видео к новому треку Волошки, в котором раскрыла главную интригу.

Кто родится у Алины Гросу

В видео артистка появилась вместе со своим мужем, половину лица которого закрывал шарф.

Влюбленные держали в руках хлопушки, из которых выходил синий дым. Это означает, что Алина Гросу и ее избранник ждут рождения мальчика.

— Наша маленькая Вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. И да, я сама в шоке. Ура, — написала певица в Instagram.

Комментируя премьеру, Алина отметила, что в песне Волошки речь идет о близости и настоящих чувствах любви без лишних материальных атрибутов.

— Я очень счастлива и сейчас живу в совершенно новом для себя состоянии. Это время, которое хочется проживать медленно — с любовью и благодарностью, лелея чувства внутри. В то же время мне хочется поделиться с аудиторией тем, насколько наполненной и возвышенной я себя чувствую, ожидая моего мальчика, но слов для этого не хватает. Лучше всего мое состояние передает именно музыка: так было и есть всегда, что бы со мной ни происходило, — поделилась певица.

Недавно Алина Гросу призналась, что много лет не могла забеременеть. Увидеть желанные две полоски на тесте певице удалось только тогда, когда она отпустила ситуацию и перестала концентрироваться на желании стать мамой.

