Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что шести российским и четырем белорусским атлетам разрешат соревноваться под своим флагом на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортини.

Об этом сообщает британский вещатель BBC.

Россияне выступят под своим флагом на Паралимпиаде-2026

МПК подтвердил журналистам, что десять спортсменов получили приглашение от двусторонней комиссии на участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжных гонках и сноубордингу.

– МПК может подтвердить, что Паралимпийскому комитету России было предоставлено в общей сложности шесть мест: два в паралимпийском горнолыжном спорте (один мужчина, одна женщина), два в паралимпийском лыжном спорте (один мужчина, одна женщина) и два в паралимпийском сноуборде (мужчины). Паралимпийскому комитету Беларуси было предоставлено в общей сложности четыре места, все в лыжном спорте (одно для мужчины и три для женщин), — заявили в МПК.

Это будет первый случай, когда российский флаг поднимут на Паралимпиаде после Игр в Сочи 2014 года.

Министр культуры Великобритании Лиза Нанди назвала это абсолютно неправильным решением.

– Разрешение спортсменам из России и Беларуси выступать под своими флагами, пока продолжается жестокое вторжение в Украину, является ужасным сигналом. Международный паралимпийский комитет должен срочно пересмотреть это решение, – написала Нанди в X.

В комментарии AFP президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что возмущен решением, но в то же время подчеркнул, что, несмотря на присутствие России, речь не может идти о бойкоте соревнований Украиной.

– Если мы не поедем, это будет означать, что мы позволим Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами и над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет, — сказал он.

Россию и Беларусь отстранили от паралимпийских соревнований после полномасштабного вторжения России в Украину. После введения в 2023 году частичного запрета спортсменам этих стран разрешили соревноваться только в нейтральном статусе.

В сентябре Генассамблея МПК проголосовала против продления частичного отстранения России и Беларуси. Российский и белорусский паралимпийские комитеты восстановили в правах перед зимними Играми-2026.

