Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заявив, що шістьом російським та чотирьом білоруським атлетам дозволять змагатися під своїм прапором на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.

Про це повідомляє британський мовник BBC.

Росіяни виступлять під своїм прапором на Паралімпіалі-2026

МПК підтвердив журналістам, що десять спортсменів отримали запрошення від двосторонньої комісії на участь у змаганнях з гірськолижного спорту, лижних гонок та сноубордингу.

Зараз дивляться

– МПК може підтвердити, що Паралімпійському комітету Росії було надано загалом шість місць: два в паралімпійському гірськолижному спорті (один чоловік, одна жінка), два в паралімпійському лижному спорті (один чоловік, одна жінка) і два в паралімпійському сноуборді (чоловіки). Паралімпійському комітету Білорусі було надано загалом чотири місця, всі в лижному спорті (одне для чоловіка і три для жінок), – заявили в МПК.

Це буде перший випадок, коли російський прапор піднімуть на Паралімпіаді після Ігор у Сочі 2014 року.

Міністр культури Великої Британії Ліза Нанді назвала це абсолютно неправильним рішенням.

– Дозвіл спортсменам із Росії та Білорусі виступати під своїми прапорами, поки триває жорстоке вторгнення в Україну, є жахливим сигналом. Міжнародний паралімпійський комітет повинен терміново переглянути це рішення, – написала Нанді в X.

У коментарі AFP президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що обурений рішенням, та водночас наголосив, що, попри присутність Росії, не може йтися про бойкот змагань Україною.

– Якщо ми не поїдемо, це означатиме, що ми дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде, – сказав він.

Росію та Білорусь відсторонили від паралімпійських змагань після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після запровадження у 2023 році часткової заборони спортсменам цих країн дозволили змагатися лише в нейтральному статусі.

У вересні Генасамблея МПК проголосувала проти продовження часткового відсторонення Росії та Білорусі. Російські та білоруські паралімпійські комітети відновили у правах перед зимовими Іграми-2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.