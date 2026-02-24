Болид Формулы-1 Lotus 98T сезона-1986, в котором выступал Айртон Сенна, выставят на аукцион RM Sotheby’s. Ожидается выручить от $9,5 до $12 млн.

Об этом сообщает издание Motorsport.

Болид Сенны продадут на аукционе

Бразильский гонщик пилотировал Lotus 98T, выиграв Гран-при Испании и Гран-при США 1986 года. Он также завоевал пять поул-позиций.

Сейчас смотрят

Болид имеет шасси 98T-3 и оснащен 1,5-литровым турбодвигателем V6 от Renault, который выдает 900 л.с. мощности.

– В том сезоне, 1986 году, мы меняли турбокомпрессоры после каждого квалификационного заезда, потому что турбокомпрессоры настолько перегревались, что выходили из строя уже после одного круга, – рассказал Стив Халлам, главный инженер Сенны.

Болид серии Lotus 98T был спроектирован Жераром Дюкаружем и Мартином Огилви. В сезоне-1986 этой моделью пилотировали Сенна и шотландский гонщик Джонни Дамфрис.

Это был последний болид Ф-1 с ливреей John Player Special, поскольку перед сезоном 1987 года табачная компания отказалась от спонсорства, потому что хотела видеть в команде британского гонщика.

На 1987 год Lotus заключил соглашение о партнерстве с Honda по поставке двигателей. В рамках этого соглашения британская команда подписала контракт с тест-пилотом Honda Сатору Накадзимой в качестве напарника Сенны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.