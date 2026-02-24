Болід Формули-1 Lotus 98T сезону-1986, в якому виступав Айртон Сенна, виставлять на аукціон RM Sotheby’s. Очікується виручити від $9,5 до $12 млн.

Про це повідомляє видання Motorsport.

Болід Сенни продадуть на аукціоні

Бразильський гонщик пілотував Lotus 98T, вигравши Гран-прі Іспанії та Гран-прі США 1986 року. Він також виборов п’ять поул-позицій.

Болід має шасі 98T-3 і оснащений 1,5-літровим турбодвигуном V6 від Renault, який видає 900 к.с. потужності.

– У тому сезоні, 1986 році, ми змінювали турбокомпресори після кожного кваліфікаційного заїзду, тому що турбокомпресори настільки перегрівалися, що виходили з ладу вже після одного кола, – розповів Стів Халлам, головний інженер Сенни.

Болід серії Lotus 98T було спроєктовано Жераром Дюкаружем і Мартіном Огілві. У сезоні-1986 цією моделлю пілотували Сенна та шотландський гонщик Джонні Дамфріс.

Це був останній болід Ф-1 з лівреєю John Player Special, оскільки перед сезоном 1987 року тютюнова компанія відмовилася від спонсорства, бо хотіла бачити в команді британського гонщика.

На 1987 рік Lotus уклав угоду про партнерство з Honda щодо постачання двигунів. В межах цієї угоди британська команда підписала контракт з тест-пілотом Honda Сатору Накадзімою як напарником Сенни.

