Болід Айртона Сенни 1986 року продадуть на аукціоні: у скільки оцінили
- Болід Lotus 98T, на якому Айртон Сенна виступав у сезоні-1986, виставлять на аукціон RM Sotheby’s.
- Це останній болід Lotus із лівреєю John Player Special перед зміною спонсора у 1987 році.
Болід Формули-1 Lotus 98T сезону-1986, в якому виступав Айртон Сенна, виставлять на аукціон RM Sotheby’s. Очікується виручити від $9,5 до $12 млн.
Про це повідомляє видання Motorsport.
Болід Сенни продадуть на аукціоні
Бразильський гонщик пілотував Lotus 98T, вигравши Гран-прі Іспанії та Гран-прі США 1986 року. Він також виборов п’ять поул-позицій.
Болід має шасі 98T-3 і оснащений 1,5-літровим турбодвигуном V6 від Renault, який видає 900 к.с. потужності.
– У тому сезоні, 1986 році, ми змінювали турбокомпресори після кожного кваліфікаційного заїзду, тому що турбокомпресори настільки перегрівалися, що виходили з ладу вже після одного кола, – розповів Стів Халлам, головний інженер Сенни.
Болід серії Lotus 98T було спроєктовано Жераром Дюкаружем і Мартіном Огілві. У сезоні-1986 цією моделлю пілотували Сенна та шотландський гонщик Джонні Дамфріс.
Ayrton Senna.
JPS Lotus.
Belgian Grand Prix.
Spa, 1986.#F1 pic.twitter.com/CJAGzBXtpz
— Ayrton Senna Tribute (@F1_AyrtonSenna) January 20, 2026
Це був останній болід Ф-1 з лівреєю John Player Special, оскільки перед сезоном 1987 року тютюнова компанія відмовилася від спонсорства, бо хотіла бачити в команді британського гонщика.
На 1987 рік Lotus уклав угоду про партнерство з Honda щодо постачання двигунів. В межах цієї угоди британська команда підписала контракт з тест-пілотом Honda Сатору Накадзімою як напарником Сенни.