Украинский лыжник Дмитрий Драгун станет единственным членом сборной Украины, кто выступил на Олимпийских играх-2026 и примет участие в Паралимпиаде-2026.

Об этом сообщил Паралимпийский комитет Украины в Facebook.

Дмитрий Драгун выступит на Паралимпиаде-2026

28-летний Дмитрий Драгун вернется на олимпийские объекты в роли спортсмена-гайда.

Он будет помогать преодолевать дистанцию параатлету с поражением зрения.

Отметим, что параатлеты с нарушениями зрения выступают в тандеме со спортсменом-гайдом.

По правилам, гайд сопровождает паралимпийца на протяжении всей трассы, давая советы по радиосвязи, но не может физически помогать или касаться спортсмена. Обычно гайдов награждают медалями, если их напарники попадают на пьедестал.

На зимних Олимпийских играх-2026 лучшим результатом Дмитрия Драгуна стало 43-е место в масс-старте.

Зимние Паралимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

