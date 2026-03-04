Лыжник Дмитрий Драгун после Олимпиады выступит на Паралимпиаде-2026
- Дмитрий Драгун выступит на Паралимпиаде-2026 в роли спортсмена-гида.
- Гид сопровождает параатлета с нарушением зрения и получает медаль в случае призового места.
- На Олимпиаде-2026 лучшим результатом Драгуна стало 43-е место в масс-старте.
Украинский лыжник Дмитрий Драгун станет единственным членом сборной Украины, кто выступил на Олимпийских играх-2026 и примет участие в Паралимпиаде-2026.
Об этом сообщил Паралимпийский комитет Украины в Facebook.
Дмитрий Драгун выступит на Паралимпиаде-2026
28-летний Дмитрий Драгун вернется на олимпийские объекты в роли спортсмена-гайда.
Он будет помогать преодолевать дистанцию параатлету с поражением зрения.
Отметим, что параатлеты с нарушениями зрения выступают в тандеме со спортсменом-гайдом.
По правилам, гайд сопровождает паралимпийца на протяжении всей трассы, давая советы по радиосвязи, но не может физически помогать или касаться спортсмена. Обычно гайдов награждают медалями, если их напарники попадают на пьедестал.
На зимних Олимпийских играх-2026 лучшим результатом Дмитрия Драгуна стало 43-е место в масс-старте.
Зимние Паралимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.