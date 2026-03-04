Український лижник Дмитро Драгун стане єдиним членом збірної України, хто виступив на Олімпійських іграх-2026 та візьме участь у Паралімпіаді-2026.

Про це повідомив Паралімпійський комітет України у Facebook.

Дмитро Драгун виступить на Паралімпіаді-2026

28-річний Дмитро Драгун повернеться на олімпійські об’єкти у ролі спортсмена-гайда.

Зараз дивляться

Він допомагатиме долати дистанцію параатлету з ураженням зору.

Зазначимо, що параатлети з порушеннями зору виступають у тандемі зі спортсменом-гайдом.

За правилами, гайд супроводжує паралімпійця протягом усієї траси, даючи поради через радіозв’язок, але не може фізично допомагати чи торкатися спортсмена. Зазвичай гайдів нагороджують медалями, якщо їхні напарники потрапляють на п’єдестал.

На зимових Олімпійських іграх-2026 найкращим результатом Дмитра Драгуна стало 43-тє місце у масстарті.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо відбудуться з 6 до 15 березня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.