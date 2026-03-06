Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон рассказал, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), что особенно сказывается, когда он дома.

Об этом он рассказал в видео на официальном YouTube-канале Формулы-1, где гонщики перед стартом сезона раскрыли факты о себе.

Хэмилтон признался, что страдает СДВГ

По словам 41-летнего Хэмилтона, его очень раздражает этот диагноз, симптомами которого являются гиперактивность и трудности с концентрацией внимания.

– У меня СДВГ. Когда я захожу в комнату в своем доме, я действительно перемещаю все книги в идеальное положение. И меня очень раздражает, когда я вижу что-то не так, например, что моя лампа наклонена влево. Я захожу домой и, прежде чем сесть, обхожу весь дом, переставляя все на свои места. Потом проходит час, и я говорю себе: Черт, я даже не заметил, – рассказал Льюис.

Семикратный чемпион Формулы-1 также рассказывал ранее, что из-за синдрома готовка становится для него катастрофой.

– Это была катастрофа. У меня СДВГ, поэтому если я что-то готовлю – скажем, блюдо из макарон – я должен почистить все, что использовал, прежде чем есть, – говорил британец.

Что такое СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), или расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ), — это расстройство развития, которое чаще всего проявляется в детском возрасте.

Как пишет Минздрав, синдром характеризуется сочетанием невнимательности, чрезмерной подвижности и импульсивного поведения, которые могут мешать обучению, общению и повседневной жизни ребенка.

СДВГ является достаточно распространенным: его выявляют примерно у 5–10% школьников, причем чаще у мальчиков.

