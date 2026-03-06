Гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон розповів, що має синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), що особливо дається в знаки, коли він вдома.

Про це він розповів у відео на офіційному YouTube-каналі Формули-1, де гонщики перед стартом сезону розкрили факти про себе.

Гемілтон зізнався, що має СДУГ

За словами 41-річного Гемілтона, його дуже дратує цей діагноз, симптомами якого є гіперактивність і труднощі з концентрацією уваги.

– Я маю СДУГ. Коли я заходжу в кімнату в своєму будинку, я дійсно переміщаю всі книги в ідеальне положення. І мене дуже дратує, коли я бачу щось не так, наприклад, що моя лампа нахилена вліво. Я заходжу додому і, перш ніж сісти, обходжу весь будинок, переставляючи все на свої місця. Потім минає година, і я кажу собі: Дідько, я навіть не помітив, – розповів Льюїс.

Семиразовий чемпіон Формули-1 також розповідав раніше, що через синдром готування стає для нього катастровою.

– Це була катастрофа. У мене СДУГ, тому якщо я щось готую – скажімо, страву з макаронів – я мушу почистити все, що використовував, перш ніж їсти, – казав британець.

Що таке СДУГ

Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), або розлад дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ), — це розлад розвитку, який найчастіше проявляється у дитячому віці.

Як пише МОЗ, синдром характеризується поєднанням неуважності, надмірної рухливості та імпульсивної поведінки, що можуть заважати навчанню, спілкуванню та повсякденному життю дитини.

СДУГ є досить поширеним: його виявляють приблизно у 5–10% школярів, причому частіше у хлопчиків.

