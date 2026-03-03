Фигуристка Алиса Лю не сдержала эмоций во время встречи со звездой Гарри Поттера
- Алиса Лю растерялась, увидев Дэниела Рэдклиффа за кулисами шоу Today.
- Фигуристка предложила актеру примерить ее золотую медаль, но он отказался.
- Лю завоевала два золота зимней Олимпиады-2026 в командных и одиночных соревнованиях.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лю не сдержала эмоций от встречи со звездой фильмов о Гарри Поттере Дэниелом Рэдклиффом.
Спортсменка и актриса встретились за кулисами утреннего шоу Today на телеканале NBC.
Алиса Лю встретилась с Дэниелом Рэдклиффом
Алиса Лю не могла поверить своим глазам, когда увидела, как к ней приближается Рэдклифф. Фигуристка сказала: «Что за…» После этого они обнялись, и на видео было трудно определить, кто из них больше радовался встрече.
Актер радостно дал ей пять, а затем они сделали несколько селфи на его телефон.
– О Боже мій, – воскликнула Лю в какой-то момент.
View this post on Instagram
Фигуристка также предложила Рэдклиффу надеть ее золотую медаль для фото. Однако он все же решил не надевать ее на шею.
– Это как украденная слава, – пошутил он, когда Лю продолжала убеждать его надеть медаль.
В конце концов Радклифф держал медаль в руках, когда позировал с Лю для еще одного снимка
– То, что ты была собой, было самым радостным, что я видел, – имея в виду ее выступление, которое принесло ей золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
В комментариях аккаунт U.S. Figure Skating прокомментировал: Золотой ловец снитча встретился с золотым медалистом.
View this post on Instagram
Алиса Лю, которая решила завершить карьеру в фигурном катании в 2022 году, вернулась в 2024 году и выиграла через два года две золотые медали Олимпиады-2026.
Она завоевала золотую медаль в одиночном катании после произвольной программы под музыку MacArthur Park Донны Саммер, после того как выиграла золото в командных соревнованиях.