Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лю не сдержала эмоций от встречи со звездой фильмов о Гарри Поттере Дэниелом Рэдклиффом.

Спортсменка и актриса встретились за кулисами утреннего шоу Today на телеканале NBC.

Алиса Лю встретилась с Дэниелом Рэдклиффом

Алиса Лю не могла поверить своим глазам, когда увидела, как к ней приближается Рэдклифф. Фигуристка сказала: «Что за…» После этого они обнялись, и на видео было трудно определить, кто из них больше радовался встрече.

Сейчас смотрят

Актер радостно дал ей пять, а затем они сделали несколько селфи на его телефон.

– О Боже мій, – воскликнула Лю в какой-то момент.

View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow)

Фигуристка также предложила Рэдклиффу надеть ее золотую медаль для фото. Однако он все же решил не надевать ее на шею.

– Это как украденная слава, – пошутил он, когда Лю продолжала убеждать его надеть медаль.

В конце концов Радклифф держал медаль в руках, когда позировал с Лю для еще одного снимка

– То, что ты была собой, было самым радостным, что я видел, – имея в виду ее выступление, которое принесло ей золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

В комментариях аккаунт U.S. Figure Skating прокомментировал: Золотой ловец снитча встретился с золотым медалистом.

View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow)

Алиса Лю, которая решила завершить карьеру в фигурном катании в 2022 году, вернулась в 2024 году и выиграла через два года две золотые медали Олимпиады-2026.

Она завоевала золотую медаль в одиночном катании после произвольной программы под музыку MacArthur Park Донны Саммер, после того как выиграла золото в командных соревнованиях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.