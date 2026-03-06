Український дует здобув бронзові медалі юніорського чемпіонату світу-2026 з фігурного катання. На п’єдестал змагань піднялися Ханна Херрера та Іван Хобта.

Юніорський чемпіонат світу з фігурного катання триває з 3 до 8 березня у Таллінні (Естонія).

Херрера–Хобта – бронзові призери юніорського ЧС

У короткій програмі Херрера та Хобта показали п’ятий результат, набравши 56.95 бали.

У довільній програмі український дует набрав 103.20 – це другий результат серед 16 пар-учасниць змагань.

У підсумку вони посіли третє місце, отримавши у сумі 160.15 бали. Золото дісталося канадцям Аві Кемп та Йонатану Елізарову, срібло у ще одного канадського дуету Жазмін Дерошер та Кірана Трешера.

Для Хобти це вже друга медаль на юніорському чемпіонаті світу. У 2023 році він також став бронзовим призером, але у парі з Віолеттою Сєровою. Зазначимо, що Херрера є уродженкою Солт-Лейк-Сіті та раніше представляла США в одиночному катанні.

Херрера – Хобта: довільна програма на юніорському ЧС

На юніорському ЧС із фігурного катання у Таллінні українські спортсмени представлені у всіх програмах.

В жіночому одиночному катанні виступала Софія Римшина, яка завершила виступи після короткої програми, посівши 35 місце. У чоловічому – Єгор Курцев із 13-м результатом вийшов до довільної програми, яка відбудеться 6 березня.

Також 6 березня відбудеться ритм-танець у змаганнях танцювальних пар. До довільної програми спробує відібратися український дует Тетяна Бєлодонова та Іван Качур.

Нагадаємо, у 2025 році українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібло юніорського чемпіонату світу-2025 зі спортивних пар.

