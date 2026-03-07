У Украины – второе золото на Паралимпиаде-2026 и первый двойной подиум
- Кононова завоевала золото в спринте на Паралимпиаде-2026.
- Ляшенко завоевала бронзовую медаль.
- Это первый двойной подиум Украины на этих Играх.
Украинская парабиатлонистка Александра Кононова завоевала золотую медаль в женском спринте на Зимних Паралимпийских играх 2026.
Об этом сообщает Суспільне спорт.
Женский спринт в парабиатлоне в классе стоя состоялся на дистанции 7,5 км. В соревнованиях принимали участие четыре украинские спортсменки.
Победительницей гонки стала Александра Кононова, которая прошла дистанцию без единого промаха.
Ее результат — 18:41,5 минуты. Украинка опередила ближайшую соперницу на 5,9 секунды.
Второе место заняла Натали Вилки из Канады.
Для Кононовой это третье паралимпийское “золото” в карьере. В то же время это ее первая победа на Паралимпиаде в биатлоне за последние 12 лет.
Еще одну медаль Украине принесла Людмила Ляшенко.
Она допустила один промах на втором огневом рубеже, но смогла удержаться в тройке призеров.
Ее отставание от победительницы составило 32,4 секунды.
Так Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2026.
Другие результаты украинок
В гонке также выступили еще две представительницы Украины:
- Ирина Буй — 5-е место, без промахов (+49,5);
- Богдана Конашук — 8-е место, два промаха (+1:59,5).
Фото: Национальный паралимпийский комитет Украины