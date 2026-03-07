Украинская парабиатлонистка Александра Кононова завоевала золотую медаль в женском спринте на Зимних Паралимпийских играх 2026.

Александра Кононова завоевала “золото” зимней Паралимпиады 2026

Женский спринт в парабиатлоне в классе стоя состоялся на дистанции 7,5 км. В соревнованиях принимали участие четыре украинские спортсменки.

Победительницей гонки стала Александра Кононова, которая прошла дистанцию без единого промаха.

Ее результат — 18:41,5 минуты. Украинка опередила ближайшую соперницу на 5,9 секунды.

Второе место заняла Натали Вилки из Канады.

Для Кононовой это третье паралимпийское “золото” в карьере. В то же время это ее первая победа на Паралимпиаде в биатлоне за последние 12 лет.

Еще одну медаль Украине принесла Людмила Ляшенко.

Она допустила один промах на втором огневом рубеже, но смогла удержаться в тройке призеров.

Ее отставание от победительницы составило 32,4 секунды.

Так Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2026.

Другие результаты украинок

В гонке также выступили еще две представительницы Украины:

Ирина Буй — 5-е место, без промахов (+49,5);

Богдана Конашук — 8-е место, два промаха (+1:59,5).

Фото: Национальный паралимпийский комитет Украины

