Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, что в ближайшее время не намерена становиться мамой.

Об этом она рассказала в интервью порталу Жорстка атлетика.

Магучих рассказала, планирует ли ребенка в ближайшее время

По словам 24-летней спортсменки, она не планирует рожать ребенка как минимум до летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Сейчас смотрят

– Нет, в ближайшем будущем – точно нет, до Лос-Анджелеса не планирую. У меня есть племянница, есть дети у кумовьев – пока этого достаточно, – рассказала Ярослава.

В то же время, Магучих высказалась о рождении дочери у партнерши по команде Ирины Геращенко.

Ярослава отметила, что это личный выбор спортсменки и ее мужа.

– Ира – молодец, они с мужем этого хотели, это их совместное решение. А я еще хочу попрыгать, – сказала легкоатлетка.

Ранее Ярослава рассказала, что пока не планирует свадьбу со своим возлюбленным Назаром Степановым, который также занимается легкой атлетикой.

Спортсменка находится в отношениях с сыном своей тренерши Татьяны Степановой. В ноябре 2023 года Ярослава рассказала, что они со Степановым помолвлены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.