Самая титулованная спортсменка в истории независимой Украины Ольга Харлан поделилась с поклонниками радостной новостью о предстоящем пополнении в семье.

Фехтовальщица готовится впервые стать мамой, о чем сообщила на своей странице в Instagram. Ольга опубликовала трогательное видео, отметив, что совсем скоро в ее жизни начнется новый важный этап.

Ольга Харлан объявила о беременности

В ролике Ольга со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, сначала как будто решают, что пришло время раскрыть секрет.

Когда Харлан отходит от камеры и поворачивается в профиль, сразу хорошо становится виден небольшой животик.

– Самый лучший раздел скоро начнется, – прокомментировала счастливое событие фехтовальщица.

Эта новость стала логическим продолжением романтической истории пары. В сентябре 2024 года, сразу после своего 34-летия, Ольга Харлан объявила о помолвке.

Реакция сети

В комментариях поклонники со всего мира оставляют поздравления и добрые пожелания паре и их будущему ребенку.

Как же хорошо узнавать такие новости, тем более после очередного рашистского террора! Бесконечно рада! Счастья вам!

Оу, вау! Как я за вас рада! Оля, ты будешь прекрасной мамой!

Поздравляю! Пусть это путешествие будет легким и счастливым!

Нет слов, чтобы передать, как я рада за вас!

Поздравляю! Здоровья будущему ребенку и маме! Вы – замечательные!

Напомним, что после завершения Олимпийских Игр 2024 Ольга Харлан взяла официальную паузу в профессиональной деятельности, хотя об окончательном завершении карьеры пока не заявляла.

Тогда фехтовальщица окончательно закрепила за собой статус самой титулованной спортсменки страны, завоевав бронзовую награду в личных соревнованиях и приведя украинскую команду к золотым медалям.

Фото: Ольга Харлан

