Самый лучший раздел скоро начнется: Ольга Харлан объявила о беременности
- Ольга Харлан впервые станет мамой.
- В сентябре 2024 года Харлан сообщила о помолвке.
- В том же году фехтовальщица взяла паузу в профессиональном спорте.
Самая титулованная спортсменка в истории независимой Украины Ольга Харлан поделилась с поклонниками радостной новостью о предстоящем пополнении в семье.
Фехтовальщица готовится впервые стать мамой, о чем сообщила на своей странице в Instagram. Ольга опубликовала трогательное видео, отметив, что совсем скоро в ее жизни начнется новый важный этап.
Ольга Харлан объявила о беременности
В ролике Ольга со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, сначала как будто решают, что пришло время раскрыть секрет.
Когда Харлан отходит от камеры и поворачивается в профиль, сразу хорошо становится виден небольшой животик.
– Самый лучший раздел скоро начнется, – прокомментировала счастливое событие фехтовальщица.
Эта новость стала логическим продолжением романтической истории пары. В сентябре 2024 года, сразу после своего 34-летия, Ольга Харлан объявила о помолвке.
Реакция сети
В комментариях поклонники со всего мира оставляют поздравления и добрые пожелания паре и их будущему ребенку.
- Как же хорошо узнавать такие новости, тем более после очередного рашистского террора! Бесконечно рада! Счастья вам!
- Оу, вау! Как я за вас рада! Оля, ты будешь прекрасной мамой!
- Поздравляю! Пусть это путешествие будет легким и счастливым!
- Нет слов, чтобы передать, как я рада за вас!
- Поздравляю! Здоровья будущему ребенку и маме! Вы – замечательные!
Напомним, что после завершения Олимпийских Игр 2024 Ольга Харлан взяла официальную паузу в профессиональной деятельности, хотя об окончательном завершении карьеры пока не заявляла.
Тогда фехтовальщица окончательно закрепила за собой статус самой титулованной спортсменки страны, завоевав бронзовую награду в личных соревнованиях и приведя украинскую команду к золотым медалям.
Фото: Ольга Харлан