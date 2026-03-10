Ще хочу пострибати: Магучіх відверто розповіла про плани стати мамою
- Ярослава Магучих не планує ставати мамою щонайменше до Олімпіади-2028.
- Спортсменка зосереджена на підготовці до Ігор і продовженні кар'єри.
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналася, що найближчим часом не має наміру ставати мамою.
Про це вона розповіла в інтерв’ю порталу Жорстка атлетика.
Магучіх розповіла, чи планує дитину найближчим часом
За словами 24-річної спортсменки, вона не планує народжувати дитину щонайменше до літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США).
– Ні, в найближчому майбутньому – точно ні, до Лос-Анджелеса не планую. У мене є племінниця, є діти в кумів – поки що цього достатньо, – розповіла Ярослава.
Водночас, Магучіх висловилася про народження доньки у партнерки по команді Ірини Геращенко.
Ярослава зауважила, що це особистий вибір спортсменки та її чоловіка.
– Іра – молодець, вони з чоловіком цього хотіли, це їхнє спільне рішення. А я ще хочу пострибати, – сказала легкоатлетка.
Раніше Ярослава розповіла, що часом не планує весілля зі своїм коханим Назаром Степановим, який також займається легкою атлетикою.
Спортсменка перебуває у стосунках із сином своєї тренерки Тетяни Степанової. У листопаді 2023 року Ярослава розповіла, що вони зі Степановим заручені.