Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналася, що найближчим часом не має наміру ставати мамою.

Про це вона розповіла в інтерв’ю порталу Жорстка атлетика.

Магучіх розповіла, чи планує дитину найближчим часом

За словами 24-річної спортсменки, вона не планує народжувати дитину щонайменше до літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США).

– Ні, в найближчому майбутньому – точно ні, до Лос-Анджелеса не планую. У мене є племінниця, є діти в кумів – поки що цього достатньо, – розповіла Ярослава.

Водночас, Магучіх висловилася про народження доньки у партнерки по команді Ірини Геращенко.

Ярослава зауважила, що це особистий вибір спортсменки та її чоловіка.

– Іра – молодець, вони з чоловіком цього хотіли, це їхнє спільне рішення. А я ще хочу пострибати, – сказала легкоатлетка.

Раніше Ярослава розповіла, що часом не планує весілля зі своїм коханим Назаром Степановим, який також займається легкою атлетикою.

Спортсменка перебуває у стосунках із сином своєї тренерки Тетяни Степанової. У листопаді 2023 року Ярослава розповіла, що вони зі Степановим заручені.

