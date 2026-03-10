Український парабіатлоніст Максим Мурашковський під час підготовки до змагань використовував ChatGPT як частину свого тренувального процесу.

Як пише The Guardian, протягом останніх шести місяців він працював із мовною моделлю від OpenAI, яка допомагала йому з тактичними порадами, плануванням підготовки, мотивацією та психологічною підтримкою.

Мурашковський використовував ChatGPT для підготовки

За словами Мурашковського, штучний інтелект фактично став важливою частиною його тренувальної системи.

– Останні пів року я тренувався разом із ChatGPT. Це були не лише тактичні підказки – приблизно половина мого тренувального плану, мотивація та багато інших аспектів підготовки. Я використовував його як психолога, тренера, а іноді навіть як лікаря, – зазначив спортсмен.

Такі інноваційні підходи до підготовки допомогли українцеві показати хороший результат та піднятися на подіум Паралімпіади-2026.

Мурашковський здобув срібну медаль у чоловічому біатлоні серед спортсменів із порушенням зору, при цьому не припустившись жодного промаху на стрільбі.

– Я вірю в це, це революційна технологія, – сказав 25-річний параатлет, додавши, що вона замінила те, що він назвав класичним тренуванням, яке він завжди проводив з людьми.

Він зазначив, що користується штучним інтелектом для вичення мов, для деяких своїх проєктів, у хімії, біології та спорті.

Штучний інтелект також застосовується у війні в Україні для пошуку цілей та аналізу супутникових знімків.

Україна завоювала десять медалей на Паралімпійських іграх. У вівторок Мурашковський знову вийде на старт у лижних гонках серед спортсменів з вадами зору.

