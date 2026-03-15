Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли победил на Гран-при Австралии, стартовав с поул-позиции. Это его первая победа на этапе Формулы-1 в карьере.

Второе место занял гонщик Mercedes Джордж Расселл, а третьим финишировал Льюис Хэмилтон из Ferrari.

Антонелли — победитель Гран-при Китая

19-летний итальянец стал вторым самым молодым победителем Гран-при Формулы-1 в истории. Это произошло на следующий день после того, как он стал самым молодым гонщиком, стартовавшим с поул-позиции.

В более юном возрасте, в 18 лет, побеждал только Макс Ферстаппен на Гран-при Испании в 2016 году.

Антонелли продемонстрировал уверенную езду, несмотря на то, что на старте ненадолго уступил лидерство Хэмилтону.

Второе место Расселла гарантировало ему сохранение лидерства в чемпионате с преимуществом в четыре очка над Антонелли.

Хэмилтон и его напарник по Ferrari Шарль Леклер устроили захватывающую дуэль на протяжении части гонки, но британцу все же удалось обеспечить себе первый подиум за Скудерию с момента присоединения к команде в начале прошлого сезона.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен сошел с дистанции за десять кругов до финиша.

Также ни один из гонщиков McLaren не стартовал в гонке. Ландо Норрис так и не появился на стартовой решетке из-за проблем с электрооборудованием. Также проблемы были у болида Оскара Пиастри, который не удалось завести.

Результаты Гран-при Китая

Лидером в индивидуальном зачёте Формулы-1 является Джордж Расселл, набравший 51 очко. Второе место занимает Антонелли с 47 очками, а Леклер — третье (34).

В зачете Кубка конструкторов на первом месте Mercedes (98), на втором — Ferrari (67), а третье место у McLaren (18).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2026 состоится в Сузуке, где 27-29 марта ожидается Гран-при Японии.

С подробным календарем Формулы-1 на сезон-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

