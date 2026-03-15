З огляду на поточну ситуацію на Близькому Сході, Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії Формули-1 перенесли.

Про це повідомляється на сайті Formula 1.

Так, Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії Формули-1, а також етапи Формули-2, Формули-3 та F1 ACADEMY перенесли з огляду на безпеку.

Стефано Доменікалі, президент та генеральний директор Формули-1, сказав: Хоча це було важке рішення, та, на жаль, на даному етапі воно є правильним, з огляду на поточну ситуацію на Близькому Сході.

Організатори розглядали альтернативні варіанти проведення перегонів, але заміни для скасованих Гран-прі не передбачено.

Гонка у Бахрейні була запланована на 12 квітня, а гонка у Саудівській Аравії — 19 квітня.

Через скасування гонок пілоти Формули-1 підуть на тривалу перерву після Гран-прі Японії, яке відбудеться 29 березня. Наступною гонкою є Гран-прі Маямі, яке має відбутися 3 травня.

