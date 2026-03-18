Хоккеист требует, чтобы ему вернули шайбу, которой он забил в финале Олимпиады-2026
- Джек Хьюз хочет получить шайбу, которой забил победный гол в финале Олимпиады.
- Зал славы хоккея выставил шайбу в качестве экспоната после Игр-2026.
- Хьюз считает это решение несправедливым и заявил, что такие вещи должны принадлежать игрокам.
Американский хоккеист Джек Хьюз хочет, чтобы Зал славы хоккея в Торонто передал ему шайбу, которой он забил победный гол в овертайме за сборную США на Олимпийских играх в Милане-Кортине.
Об этом сообщает издание ESPN.
– Я пытаюсь ее получить. По моему мнению, это полная ерунда, что она хранится в Зале славы хоккея. Почему она должна быть именно там? – сказал Хьюз в интервью ESPN.
Хьюз обыграл вратаря сборной Канады Джордана Биннингтона броском на 1:41 овертайма, принеся мужской сборной США первое олимпийское золото со времен 1980 года.
На этой неделе Зал славы хоккея начал выставлять шайбу, которой Хьюз забил “золотой гол” в овертайме.
Также экспонируется шайба Меган Келлер, которая также забила в овертайме и принесла олимпийское золото женской сборной США по хоккею в Милане.
– Я не вижу причин, почему Меган Келлер или я не должны иметь эти шайбы, – сказал Хьюз.
Шайбы представлены в экспозиции Олимпиада-2026, которая также содержит, среди прочего, игровую майку хоккеистки Хилари Найт из команды США и клюшку, которой пользовался звезда мужской сборной США Брэди Ткачук.
– Эти подаренные экспонаты олицетворяют знаковые моменты на крупнейшей мировой арене и несут в себе мощные истории национальной гордости и истории хоккея на высшем уровне, – отметил Джейми Динсмор, президент и генеральный директор Зала славы хоккея.
В то же время Хьюз сказал, что ему даже в голову не приходило, что шайба находится не у него, вплоть до интервью 26 февраля, когда бывший игрок и тренер НХЛ Тони Гранато спросил о местонахождении шайбы “золотого гола”.
После этого интервью в хоккейном мире на короткое время возникло беспокойство, что шайба исчезла.
Но 27 февраля представитель Международной федерации хоккея на льду сообщил, что шайба была “передана в архив HHOF для обеспечения ее долгосрочного хранения и исторического признания”.