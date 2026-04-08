Київський Сокіл став чемпіоном України з хокею за підсумками сезону-2025/26. Для команди це рекордний 16-й титул чемпіона країни.

Це визначилося у п’ятому матчі фінальної серії плейоф чемпіонату України, в якому Сокіл обіграв у Києві Кременчук.

Сокіл – чемпіон України з хокею

Сокіл завершив регулярний сезон на першій сходинці турнірної таблиці, набравши 74 очки. Другий Кременчук кияни випередили на 15 очок.

До Фіналу чотирьох окрім Соколу вийшли також Кременчук, Одещина та Шторм. Згідно з регламентом, у півфіналі Сокіл грав зі Штормом, а Кременчук – з Одещиною. У підсумку, до фіналу вийшли Кременчук та Сокіл.

Перші два поєдинки фінальної серії Сокіл провів на домашньому льоду та здобув перемоги з однаковим рахунком 2:0. У третій грі Кременчук скоротив відставання, перемігши 3:1. Однак у четвертому матчі Сокіл знову взяв гору.

У вирішальній, п’ятій зустрічі Сокіл переміг із рахунком 5:2.

Завдяки тріумфу у серії над Кременчуком Сокіл” оновив національний рекорд перемог в чемпіонаті України з хокею. Для киян це 16-те чемпіонство.

Найближчим переслідувачем Соколу є донецький Донбас, який перемагав у чемпіонаті України вісім разів.

