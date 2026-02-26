Участник Олимпийских игр-2026 Владислав Гераскевич призвал посодействовать в лишении звания Героя Украины Сергея Бубку.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады в четверг, 26 февраля.

Гераскевич призвал лишить Бубку звания

Во время своего краткого выступления Владислав отметил, что достаточно важным кейсом является очищение Украины.

В частности, речь идет об украинских представителях, которые являются членами Международного олимпийского комитета, а именно об экс-президенте НОК Сергее Бубке.

– Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек действительно подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас присваивается буквально чаще всего посмертно. Это недопустимо. И с этим мы также должны бороться, – сказал Гераскевич.

Владислав призвал народных избранников посодействовать тому, чтобы Сергей Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкций.

Напомним, 12 февраля МОК дисквалифицировал Гераскевича перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 за использование “шлема памяти”.

В заявлении говорилось, что решение было принято из-за отказа спортсмена выполнять требования Руководящих принципов МОК относительно самовыражения атлетов.

На дисквалификацию отреагировал президент Владимир Зеленский, который указом наградил Гераскевича орденом Свободы.

Гераскевич подал апелляцию в CAS по специальной процедуре во время Олимпийских игр. Однако CAS отклонил иск украинца против МОК.

