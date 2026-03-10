Верховная Рада на заседании не поддержала запрос к президенту о лишении государственных наград и почетных званий бывшего председателя Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки и олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой.

Лишение Бубки и Клочковой званий и наград

На голосование в зале парламента запрос № 5 к президенту поставила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

За предложение народного депутата Оксаны Савчук свои голоса отдали только 112 нардепов при минимально необходимых для поддержки запроса 150 или для направления президенту – 226 голосов.

Против проголосовали пять нардепов, воздержались — 7 депутатов, не голосовали — 154.

Также парламентарии не проголосовали за предварительную поддержку запроса от 43 депутатов к президенту о награждении орденом За заслуги скелетониста-олимпийца Владислава Гераскевича за самоотверженность в чествовании памяти погибших украинских спортсменов и принципиальную патриотическую позицию на международной арене. Предварительный запрос поддержали 66 голосами, а потому решение не приняли.

Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован на зимней Олимпиаде-2026 за выступление в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов.

В феврале спортсмен выступил с речью в Верховной Раде, где призвал лишить члена Международного олимпийского комитета от Украины Сергея Бубку звания Героя Украины.

— У нас есть несколько представителей от Украины в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И, на самом деле, мне стыдно, что он носит это звание. Человек системно уничтожает Украину. Он торгует с оккупантами. Он допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Человек на самом деле подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас часто присваивается посмертно, то это недопустимо, — заявил Гераскевич.

Напомним, что в декабре 2025 года президент Владимир Зеленский лишил государственных стипендий Сергея Бубку и Яну Клочкову.

Пловчиха Яна Клочкова исчезла из информационного пространства в начале полномасштабной войны. Спортсменка не высказалась о войне в Украине. По данным СМИ, она проживает в Крыму.

