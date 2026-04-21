Алькарас, Норрис и ПСЖ получили спортивные Оскары
Испанский теннисист Карлос Алькарас признан лучшим спортсменом года по версии Laureus. Лучшей командой года признан французский ПСЖ.
Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards-2026 состоялась в Мадриде (Испания).
Лауреаты Laureus World Sports Awards-2026
В прошлом году Карлос Алькарас стал победителем Ролан Гаррос и US Open, а в январе этого года победил на Australian Open.
Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка Франции, Суперкубка Франции и был финалистом Клубного чемпионата мира.
A moving speech from @carlosalcaraz — Laureus World Sportsman of the Year.#Laureus26 | @atptour pic.twitter.com/ihnj70AkDb
— Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026
Также у женщин победу присудили “нейтральной” Арине Соболенко. В прошлом году она выиграла US Open.
Чемпион Формулы-1 и пилот команды McLaren Ландо Норрис получил награду Прорыв года.
18-летняя звезда Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал получил награду Молодой спортсмен года.
Североирландский гольфист Рори Макилрой получил награду Возвращение года. Он два года подряд (2025–2026) становился победителем Мастерса.
Немецкий футболист Тони Кроос получил награду Спортивное вдохновение, а румынская гимнастка Надя Коменеч, давно завершившая карьеру, получила награду за Достижения всей жизни.
Награда лучшему спортсмену в экстремальных видах спорта досталась американской сноубордистке Хлое Ким. Бразилец Габриэль Араужо стал спортсменом года среди атлетов с инвалидностью.