Іспанського тенісиста Карлоса Алькараса визнано найкращим спортсменом року за версією Laureus. Найкращою командою року визнано французький ПСЖ.

Церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards-2026 відбулася у Мадриді (Іспанія).

Лауреати Laureus World Sports Awards-2026

Минулого року Карлос Алькарас став переможцем Ролан Гаррос та US Open, а в січні цього року переміг на Australian Open.

Зараз дивляться

Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів, Ліги 1, Кубка Франції, Суперкубка Франції та був фіналістом Клубного чемпіонату світу.

Також у жінок перемогу віддали “нейтральній” Аріні Соболенко. Торік вона виграла US Open.

Чемпіон Формули-1 та пілот стайні McLaren Ландо Норріс отримав нагороду Прорив року.

18-річна зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал виграв нагороду Молодий спортсмен року.

Північноірландський гольфіст Рорі Макілрой отримав нагороду Повернення року. Він два роки поспіль (2025-2026) став переможцем Мастерзу.

Німецький футболіст Тоні Кроос отримав нагороду Спортивне натхнення, а румунська гімнастка Надя Коменеч, яка давно завершила кар’єру, отримала нагороду за Досягнення всього життя.

Нагорода найкращого спортсмена в екстремальних видах спорту дісталася американській сноубордистці Хлої Кім. Бразилець Габріель Араужо став спортсменом року серед атлетів з інвалідністю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.