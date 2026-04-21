Алькарас, Норріс та ПСЖ отримали спортивні Оскари
Іспанського тенісиста Карлоса Алькараса визнано найкращим спортсменом року за версією Laureus. Найкращою командою року визнано французький ПСЖ.
Церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards-2026 відбулася у Мадриді (Іспанія).
Лауреати Laureus World Sports Awards-2026
Минулого року Карлос Алькарас став переможцем Ролан Гаррос та US Open, а в січні цього року переміг на Australian Open.
Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів, Ліги 1, Кубка Франції, Суперкубка Франції та був фіналістом Клубного чемпіонату світу.
Також у жінок перемогу віддали “нейтральній” Аріні Соболенко. Торік вона виграла US Open.
Чемпіон Формули-1 та пілот стайні McLaren Ландо Норріс отримав нагороду Прорив року.
18-річна зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал виграв нагороду Молодий спортсмен року.
Північноірландський гольфіст Рорі Макілрой отримав нагороду Повернення року. Він два роки поспіль (2025-2026) став переможцем Мастерзу.
Німецький футболіст Тоні Кроос отримав нагороду Спортивне натхнення, а румунська гімнастка Надя Коменеч, яка давно завершила кар’єру, отримала нагороду за Досягнення всього життя.
Нагорода найкращого спортсмена в екстремальних видах спорту дісталася американській сноубордистці Хлої Кім. Бразилець Габріель Араужо став спортсменом року серед атлетів з інвалідністю.