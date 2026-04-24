Збірна України з боротьби здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи-2026. Українки вийшли до чотирьох фіналів турніру.

У перший змагальний день серед жінок одразу чотири українки вийшли до фіналів. За золото боролися Марія Винник (59 кг), Оксана Лівач (50 кг), Лілія Маланчук (55 кг) та Анастасія Алпєєва (76 кг).

Перше золото для України здобула Оксана Лівач. У фіналі вона перемогла туркеню Евін Демірхан з рахунком 11:0. Завдяки цьому вона стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби.

Друге золото Україні принесла Марія Винник – у фіналі 59 кг вона перемогла польку Йовіту Вжесєнь (8:4). Третю золоту нагороду виборола Анастасія Алпєєва, здолавши у фіналі румунку Алєксандру Ангхель.

А ось Лілія Маланчук у фіналі поступилася румунці Андреа Ана (0:10) і здобула першу медаль на дорослому Євро.

Таким чином збірна України завершила четвертий змагальний день чемпіонату Європи з боротьби, маючи в своєму активі сім медалей. Синьо-жовті здобули три золота, одне срібло та три бронзи.

У п’ятницю, 24 квітня, відбудуться ще три фінали за участі українських борчинь. Початок фінальних сутичок – о 19:00 за київським часом.

