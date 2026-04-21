Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2026, который проходит в Грузии.

Она победила в рывке и толчке и возглавила рейтинг по сумме очков.

В весовой категории до 58 кг на соревнованиях Украину представляли Камила Конотоп и Ольга Ивженко.

Камила единственной из участниц своей весовой категории показала результат в 100 кг, опередив итальянку на шесть килограмм.

Ивженко пыталась поднять штангу весом 97 и 98 кг, но все три попытки оказались неудачными.

В толчке украинские тяжелоатлетки продемонстрировали два лучших результата на соревнованиях. Конотоп подняла вес в 121 кг, а Ивженко – в 120 кг.

По сумме очков Конотоп завершила выступления на чемпионате Европы с результатом 221 кг, что позволило ей завоевать золото. Второй стала армянка Александра Григорян, а третьей — «нейтральная» Ольга Те.

Таким образом, Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв во всех дисциплинах. А Ольга Ивженко стала серебряной призеркой Евро-2026.

Конотоп в четвертый раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы. Ранее она побеждала на чемпионате Европы в 2021, 2023 и 2024 годах.

Связанные темы:

