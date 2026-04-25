Отстоял пояс WBC: украинец Новицкий нокаутировал Флореса
- Украинец Андрей Новицкий победил в бою против американца Александера Флореса, отправив его в нокаут в четвертом раунде боя во Флориде.
- Таким образом, Новицкий защитил чемпионский пояс WBC International, который удерживал с июля 2024 года.
- Это был первый выход Новицкого на ринг после выступления в мае 2025 года.
В Лонг-Бич (США) украинский боксер супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) Андрей Новицкий (16-0, 12 КО) нокаутировал американца Александера Флореса (21-6-1, 19 КО).
Новицкий победил Флореса: что известно
Непобежденный украинский супертяжеловес Андрей Новицкий победил в бою американца Александера Флореса.
Как сообщает Национальная лига профессионального бокса Украины, на старте поединка Новицкий использовал преимущество в мобильности, двигаясь вокруг соперника, он создавал углы для атак, работал по разным уровням и запутывал изменениями стоек.
Отмечается, что во втором раунде украинский спортсмен чаще промахивался, а в третьем пропустил опасный удар и вынужден был клинчевать. Также в этом отрезке Флорес разбил ему нос.
В следующем раунде украинец активизировался, он нанес апперкотов и отправил соперника в нокдаун. Флорес смог подняться, однако Новицкий оформил второй нокдаун, после чего рефери остановил бой.
The undefeated Ukrainian heavyweight Andrii Novytskyi (16–0) 🇺🇦 stopped Alexander Flores (21–6–1) 🇺🇸 in the fourth round to win the WBC International title in Long Beach, California.
— Permante (@PermantexG) April 25, 2026
Таким образом, Андрей Новицкий защитил чемпионский пояс WBC International, который удерживает с июля 2024 года, нокаутировав в первом раунде американца Кита Майеса.
Напомним, что украинца, который восстанавливался после травмы, это было первое выступление с мая прошлого года, когда он одолел американца Дэвида Зегарру — досрочно уже в первом раунде.
Андрей Новицкий не был побежден с момента дебюта на профессиональном ринге в феврале 2023 года (16-0, 12 КО).