У Лонг-Бiч (США) український боксер супертяжкої ваги (понад 90,7 кг) Андрій Новицький (16-0, 12 КО) нокаутував американця Александера Флореса (21-6-1, 19 КО).

Новицький переміг Флореса: що відомо

Непереможений український надважковаговик Андрій Новицький переміг в бою проти американця Александера Флореса.

Як повідомляє Національна ліга професійного боксу України, на стартi поєдинку Новицький використовував перевагу в мобільності, рухаючись навколо суперника, вiн створював кути для атак, працював по різних рівнях і заплутував змінами стійок.

Зазначається, що у другому раунді український спортсмен частіше промахувався, а в третьому пропустив небезпечний удар і був змушений клинчувати. Також у цьому відрізку Флорес розбив йому ніс.

В наступному раундi українець активізувався, він завдав аперкотів та відправив суперника в нокдаун. Флорес зміг підвестися, однак Новицький оформив другий нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

The undefeated Ukrainian heavyweight Andrii Novytskyi (16–0) 🇺🇦 stopped Alexander Flores (21–6–1) 🇺🇸 in the fourth round to win the WBC International title in Long Beach, California. #NightOfChampionsXI pic.twitter.com/kmXD63xeB9 — Permante (@PermantexG) April 25, 2026

Таким чином, Андрій Новицький захистив чемпіонський пояс WBC International, який втримує з липня 2024 року, нокаутувавши у першому раунді американця Кіта Маєса.

Нагадаємо, що для українця, який відновлювався після травми, це був перший виступ із травня минулого року, коли він здолав американця Девіда Зегарру — достроково вже у першому раунді.

Андрій Новицький є непереможеним з моменту дебюту на професійному ринзі в лютому 2023 року (16-0, 12 КО).

