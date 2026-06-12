Звезда сериала Теория большого взрыва Кейли Куоко сообщила, что во второй раз станет мамой. Вместе с женихом Томом Пелфри она ждет рождения второго ребенка.

Радостной новостью 40-летняя актриса поделилась в Instagram, опубликовав серию семейных снимков.

Кейли Куоко ждет вторую дочь

На снимках Куоко и 43-летний Том Пелфри позируют вместе со своей трехлетней дочерью Матильдой.

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Семья сфотографировалась возле торта, который раскрыл пол будущего ребенка. На фото видно, что начинка десерта розовая, поэтому пара ждет еще одну дочь.

Также актриса показала несколько селфи с округлившимся животом и кадры, сделанные во время беременности.

— Наша маленькая семья становится полной, какая же это мечта! Это второе путешествие во многих смыслах оказалось немного более извилистым, но, вау, мы невероятно благодарны за этот момент!! Сестричка уже в пути! Том Пелфри — папа девочек на всю жизнь, — трогательно подписала снимки актриса.

В комментариях семью поздравили коллеги Кейли по сериалу Саймон Хелберг, Мелисса Ройч и Кевин Сассман. Также порадовались новости актрисы Дженнифер Энистон и Алисса Милано.

Свадьбу пока отложили

Пара, которая обручилась в августе 2024 года, не спешит идти к алтарю. Еще в сентябре 2024 года Кейли говорила, что они с любимым не занимаются планированием свадьбы, поскольку у них другие приоритеты.

— Мы собираемся сделать все совсем не по правилам. Такой у нас план, — делилась звезда Теории большого взрыва, предполагая, что сначала у них появится второй ребенок, а уже потом состоится свадьба.

Пока же Кейли Куоко и Том Пелфри воспитывают дочь Матильду. По словам Кейли, девочка очень активная: обожает лошадей, монстр-траки, а также все, что летает в небе — от самолетов до вертолетов.

Как познакомились Кейли Куоко и Том Пелфри

Отношения пары стали публичными в мае 2022 года. Позже актриса рассказала, что их познакомила общая менеджер Андреа Петт-Джозеф, которая считала, что они идеально подходят друг другу.

Первая личная встреча состоялась на премьере сериала Озарк. По словам Куоко, именно тогда она поняла, что между ними возникла особая связь.

Актриса признавалась, что влюбилась почти сразу после знакомства, а позже они решили строить совместную жизнь.

Напомним, что Кейли Куоко дважды выходила замуж. С 2013 по 2016 годы она была в браке с теннисистом Райаном Свитингом.

Ее вторым мужем стал Карл Кук — сын миллиардера Скотта Кука. Их брак длился с 2018 по 2021 год.

Источник : People

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