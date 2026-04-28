Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хасани решил “поучить” украинскую тяжелоатлетку Ирину Домбровскую. Причиной послужил её отказ от совместного фото с россиянкой.

Инцидент произошёл во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходил в грузинском Батуми.

Домбровскую раскритиковали за отказ от фото

Украинка завоевала три бронзовые медали и покинула пьедестал сразу после получения медалей. Домбровская не сфотографировалась с россиянкой Варварой Кузьминовой, которая заняла второе место.

После этого в кулуарах Хасани подошел к украинке и агрессивно с ней разговаривал.

– Это недопустимо, потому что это спорт. В нашей организации спорт выше политики, – заявил чиновник.

Видеозапись опубликовал в Instagram тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий, выразив разочарование позицией EWF.

Сухоцкий добавил, что Ирина и другие украинские атлеты не проводили никаких демонстраций, заявлений или нарушений порядка.

Этот инцидент вызвал волну поддержки украинки со стороны деятелей Международной федерации тяжелой атлетики и спортсменов.

В частности, золотая медалистка Евро-2026 Сара Дэвис публично осудила высказывания президента EWF в адрес Домбровской.

– Это недопустимо. Мне всегда грустно смотреть, как Светлана (Москвина, – Ред.) спускается с пьедестала в моей весовой категории. То, через что проходят эти спортсмены и их семьи, просто непостижимо. Разговаривать с кем-то подобным образом, независимо от того, о чем идет речь, недопустимо. Я поддерживаю решение этих спортсменов не делить пьедестал. Соревнования — это о спортсменах и их упорном труде, а не об исполнительном совете и их мнении, – сказала британка.

Отметим, что Евро-2026 в Батуми украинская команда завершила с тремя золотыми, двумя серебряными и 12 бронзовыми наградами.

