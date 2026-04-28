Українську важкоатлетку Ірину Домбровську вирішив “повчити” президент Європейської федерації важкої атлетики (EWF) Астріт Хасані. Причиною стала її відмова від спільного фото з росіянкою.

Інцидент стався під час чемпіонату Європи з важкої атлетики, який відбувся у грузинському Батумі.

Домбровську розкритикували за відмову від фото

Українка завоювала три бронзові медалі та залишила п’єдестал відразу після отримання медалей. Домбровська не зробила фото з росіянкою Варварою Кузьміновою, яка стала другою.

Зараз дивляться

Після цього у кулуарах Хасані підійшов до українки та агресивно з нею розмовляв.

– Це неприйнятно, бо це спорт. У нашій організації спорт понад політику, – заявив посадовець.

Відеозапис опублікував в Instagram тренер збірної України Дмитро Сухоцький, висловивши розчарування позицією EWF.

Сухоцький додав, що Ірина та інші українські атлети не проводили жодних демонстрацій, заяв чи порушень порядку.

View this post on Instagram A post shared by Дмитро • Спорт •Страхування • Бізнес (@dsukhotskyi)

Цей інцидент спричинив хвилю підтримки українки з боку діячів Міжнародної федерації важкої атлетики та спортсменів.

Зокрема золота медалістка Євро-2026 Сара Девіс публічно засудила висловлювання президента EWF у бік Домбровської.

– Це неприйнятно. Мені завжди сумно дивитися, як Світлана (Москвіна, – Ред.) сходить з п’єдесталу в моїй ваговій категорії. Те, через що проходять ці спортсмени та їхні родини, навіть незбагненно. Розмовляти з кимось подібним чином, незалежно від того, про що йдеться, неприйнятно. Я підтримую рішення цих спортсменів не ділити п’єдестал. Змагання — це про спортсменів та їхню наполегливу працю, а не про виконавчу раду та їхню думку!, – сказала британка.

Зазначимо, що Євро-2026 у Батумі українська команда завершила з трьома золотими, двома срібними та 12 бронзовими нагородами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.