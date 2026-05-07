Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям скасувати всі санкції щодо Білорусі.

НОК України висловив категоричний протест проти цього рішення.

Це рішення виконавчий комітет МОК ухвалив у четвер, 7 травня.

МОК рекомендував скасувати санкції проти Білорусі

Рішення МОК фактично означає рекомендацію повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті.

Таким чином білоруські спортсмени можуть повернутися до участі у змаганнях під державною символікою, а країна – знову приймати міжнародні турніри.

Рішення МОК має рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо статусу білоруських спортсменів на своїх змаганнях міжнародні федерації ухвалюватимуть самостійно, спираючись на позицію комітету.

– Участь спортсменів у міжнародних стартах не повинна обмежуватися діями їхніх урядів, включаючи участь у війні чи конфлікті, – заявили в МОК.

Одним із ключових аргументів для скасування санкцій щодо Білорусі в організації назвали необхідність “збереження ціннісної спортивної платформи, яка дає надію світові”.

Також рішення пояснили початком відбіркового циклу до Олімпійських ігор-2028, який стартує вже влітку 2026 року.

Завдяки цьому білоруські спортсмени зможуть проходити кваліфікацію на Ігри не під “нейтральним” прапором, як це було після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції щодо Росії на дорослому рівні залишаються чинними. МОК і надалі рекомендує міжнародним федераціям допускати російських спортсменів до турнірів лише у статусі “нейтральних”.

Україна засудила рішення МОК

Національний олімпійський комітет України (НОК) розкритикував рішення МОК щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під державною символікою.

– 7 травня 2026 року Виконавчий комітет МОК ухвалив рішення допустити білоруських спортсменів до участі в офіційних міжнародних змаганнях під державним прапором, гімном та іншою національною символікою. НОК України висловлює категоричний протест та глибоке розчарування таким рішенням МОК, яке суперечить фундаментальним принципам справедливості, відповідальності та олімпійських цінностей, – йдеться в заяві НОК.

Наголошується, що це рішення ухвалене в умовах, коли Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України та залишається співучасником війни.

У комітеті зазначили, що територію Білорусі й надалі використовують для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії.

– У військовому та гуманітарному контексті не відбулося жодних змін, які могли б стати підставою для повернення представників Білорусі до міжнародного спорту під національною символікою, – додали в комітеті.

Також у НОК заявили, що за понад чотири роки повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі зруйнувала сотні спортивних об’єктів в Україні.

Унаслідок війни загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, а багато українських атлетів нині захищають країну зі зброєю в руках.

