Российский флаг и другая символика, связанная с Россией, будет запрещена во время зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет в письме, передает Sveriges Radio.

МОК запретил флаг РФ на трибунах на Олимпиаде

МОК подтвердил запрет российской символики на Олимпийских играх-2026 как для спортсменов, так и для болельщиков.

Решение касается стран, которым разрешено соревноваться только под нейтральным флагом.

Этот вопрос стал актуальным после инцидента на Тур де Ски, где среди болельщиков заметили российский флаг.

Тогда российский лыжник Савелий Коростелев сказал, что ему было приятно видеть поддержку болельщиков с российским флагом.

Напомним также, что даже в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой российские спортсмены не смогут представлять свою страну на Олимпийских играх-2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.