Збірна України з хокею вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Це сталося за підсумками заключного туру чемпіонату світу в дивізіоні IA.

Україна вийшла в елітний дивізіон у хокеї

Перед останнім туром чемпіонату світу Україні необхідно було, щоб реалізувалися відразу дві умови: синьо-жовті мали перемогти Японію в основний час, а також в іншому матчі Польща мала втратити очки у грі з Литвою.

Зараз дивляться

Матч проти японців завершився перемогою збірної України в основний час з рахунком 3:1.

Далі справа була за результатом матчу суперників. Литва підходила до гри у статусі аутсайдера таблиці, тоді як Польща претендувала потенційно на другу сходинку.

Втім саме литовці першими відкрили рахунок у зустрічі на дев’ятій хвилині. У другому періоді полякам вдалося зрівняти.

Основний час завершився нічиєю, відтак Польща втратила шанс обігнати Україну в таблиці. Більше того, литовці обіграли свого суперника в овертаймі.

Зазначимо, що востаннє збірна України грала в елітному дивізіоні чемпіонату світу ще у 2007 році.

Загалом там синьо-жовті провели дев’ять сезонів (з 1999 до 2007 року). Найкращим результатом було дев’яте місце на ЧС-2002.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.