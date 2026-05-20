Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и нидерландец Рико Верховен провели дуэль взглядов в Египте.

Это произошло на фоне пирамид Гизы за несколько дней до поединка.

По прибытии в Египет боксеры провели дуэль взглядов на фоне пирамид Гизы. Там же состоится и сам бой в субботу, 23 мая.

Образ Усика для этой дуэли взглядов создал бренд DAMIRLI дизайнера Эльвиры Гасановой.

Отмечается, что в этом костюме сочетается современная мужская форма с украинским сакральным кодом и символами внутренней силы.

– Главный акцент образа — золотая вышивка. Здесь золото — не о роскоши. Это символ света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. На фоне глубокого синего цвета золотые элементы выглядят как свет в темноте — как напоминание о силе, которая не исчезает даже в самые сложные времена, – говорится в описании.

Центральным символом является трезубец на груди, вписанный в подсолнух. Орнаменты костюма вдохновлены украинской вышивкой и элементами казацкого строя.

Особое значение имеет пояс с символом ИС ХС НИКА — древним знаком победы света над тьмой.

Бой Усик — Верховен состоится в ночь с субботы на воскресенье, 24 мая. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет украинец.

Пресс-конференция и еще одна дуэль взглядов Усика и Верховена должна состояться в четверг, 22 мая.

