Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував офіційний протест Ріко Верховена після чемпіонського бою у Гізі та пояснив, чому вважає дострокову зупинку поєдинку правильним рішенням рефері.

Про це Олександр Усик заявив у коментарі після бою, а Ріко Верховен опублікував відповідний допис в Instagram.

Усик про зупинку бою з Верховеном

Після перемоги технічним нокаутом у 11-му раунді Олександр Усик відреагував на критику рішення рефері достроково завершити чемпіонський поєдинок.

За словами українця, головне завдання арбітра в ринзі — зберегти здоров’я бійців.

— Дивіться, це просто розмови в нікуди. Ще було б два-три удари — і ми не знаємо, що могло б відбутися з його головою. Рефері — це людина, яка поставлена в ринг для того, щоб людина якомога менше зазнала шкоди, — сказав Усик.

Український чемпіон пояснив, що після нокдауну Верховен перестав відповідати на удари та закрився у глухий блок.

— (Рефері – Ред.) бачить зі сторони, (Верховен – Ред.) не відповідає, він закрився в глухий блок і чекав. Один, другий, третій удари. Є ситуації в ринзі, коли бій не зупиняли, а хлопець потім виходить із рингу із запамороченням. Впав, у лікарню привозять — і помирає через декілька годин, — додав Усик.

Також боксер наголосив, що не бачить сенсу в суперечках навколо рішення рефері.

— Це поговорити про оскарження. Що ви хочете оскаржити? Як ми повернемося в день бою? Не можемо повернутися. Це поговорити два дні про це, — заявив українець.

Окремо Усик прокоментував власний виступ у поєдинку та зазначив, що для нього головне — результат.

— В моєму психологічному портреті є такий момент: краще некрасиво перемогти, аніж красиво програти. Синці — це нормально, — підсумував він.

Верховен подав офіційний протест: що відомо

Після завершення поєдинку Ріко Верховен залишився незадоволений рішенням арбітра та подав офіційний протест.

Нідерландський боксер заявив, що рефері мав дозволити бійцям пройти повну дистанцію у 12 раундів.

— Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо, — написав Верховен у своєму Instagram.

Бій завершився за секунду до кінця 11-го раунду після того, як Усик відправив суперника у нокдаун та провів серію ударів.

Попри дострокову поразку, на момент зупинки бою Верховен лідирував за записками одного судді, тоді як ще двоє фіксували нічию. За статистикою ударів нідерландець також мав незначну перевагу.

Після поєдинку тренер Верховена закликав українця провести реванш.

Нагадаємо, що 25 травня Олександр Усик переміг Ріко Верховена у Гізі та захистив титул WBC у надважкій вазі.

Перемога над Верховеном стала 25-ю у професійній кар’єрі Усика та шостим поспіль успішним захистом чемпіонських поясів у гевівейті.

Джерело : Суспільне

