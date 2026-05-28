Рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, от какого блюда на завтрак она никогда не откажется.

О своих гастрономических слабостях спортсменка рассказала за кулисами шоу єПитання на Новом.

Как Ярослава Магучих “нарушает” спортивные табу

Для Магучих идеальный день начинается с вкусного завтрака и чашечки кофе. Не менее важно – правильно спланировать день.

– Самое главное – выспаться. Именно ночью нормально отдохнуть. А если есть возможность, то днем можно еще и немного вздремнуть, – делится Ярослава.

Легкоатлетка также рассказала, что больше всего любит есть на завтрак и сколько кофе может выпить в течение дня.

– На завтрак обожаю сырники. Очень люблю их и готовить, и есть. Наверное, это единственное блюдо, которое мне одинаково приятно и готовить, и наслаждаться. Что касается кофе – я очень его люблю, могу выпить и пять чашек в день, но стараюсь постепенно уменьшать количество, потому что понимаю, что это слишком много, – признается Ярослава.

Отдельная любовь олимпийской чемпионки – паста карбонара. Однако, добавляет Магучих, она сознательно ограничивает потребление этого блюда из-за высокой калорийности.

Ранее Ярослава Магучих говорила о планах на Олимпийские игры-2028, которые состоятся в Лос-Анджелесе. Звезда прыжков в высоту сообщила, что до того времени не думает о беременности, ведь “хочет еще попрыгать”.

