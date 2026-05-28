Рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналася, від якої страви на сніданок ніколи не відмовиться.

Про свої гастрономічні слабкості спортсменка розповіла за лаштунками шоу єПитання на Новому.

Як Ярослава Магучіх “порушує” спортивні табу

Для Магучіх ідеальний день починається зі смачного сніданку та філіжанки кави. Не менш важливо – правильно спланувати день.

– Найголовніше – виспатися. Саме вночі нормально відпочити. А якщо є можливість, то вдень можна ще й трохи подрімати, – ділиться Ярослава.

Легкоатлетка також розкрила, що більше за все любить їсти на сніданок та скільки кави може випити протягом дня.

– На сніданок обожнюю сирники. Дуже люблю їх і готувати, і їсти. Напевно, це єдина страва, яку мені однаково приємно і готувати, і смакувати. Щодо кави – я дуже її люблю, можу випити і п’ять чашок на день, але намагаюся поступово зменшувати кількість, бо розумію, що це забагато, – визнає Ярослава.

Окрема любов олімпійської чемпіонки – паста карбонара. Проте, додає Магучіх, вона свідомо обмежує споживання цієї страви через високу калорійність.

Раніше Ярослава Магучіх казала про плани на Олімпійські ігри-2028, що відбудуться у Лос-Анджелесі. Зірка стрибків у висоту повідомила, що до того часу не думає про вагітність, адже “хоче ще пострибати”.

