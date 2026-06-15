Американец Джастин Гейджи победил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC Freedom 250, который состоялся в воскресенье на лужайках Белого дома.

Об этом сообщает AP News.

Турнир UFC в Белом доме

Топурия доминировал в двух первых раундах, но Гейджи нанес мощный удар правой, а затем провел серию джебов, оставив на лице соперника сильные гематомы и порезы.

Сейчас смотрят

Топурия, вероятно, испытывал проблемы со зрением, из-за чего его осмотрел врач, прежде чем разрешить выходить на четвертый раунд. Еще до начала пятого раунда из угла Топурии выбросили белое полотенце, что означало завершение боя для грузина.

– Я до сих пор не могу в это поверить… Я понимал, что мне нужно просто пережить первый раунд. Пока он свеж, его навыки просто на другом уровне. Но моя выносливость, настойчивость и характер в конце концов принесли мне победу, – заявил Гейджи.

Этот поединок стал первым в истории спортивным событием на территории Белого дома, которое стало частью празднования 250-летия независимости США, организованного президентом Дональдом Трампом.

President Donald J. Trump arrives for HISTORY AT THE WHITE HOUSE, @UFC Freedom 250.🇺🇸 pic.twitter.com/RgG5d3yhjJ — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Во втором главном событии вечера француз Сирил Ган победил бразильца Алекса Перейру, завоевав титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

Перейра, бывший чемпион в полутяжелом и среднем весовых категориях, перешел в тяжелый вес с целью стать первым в истории UFC бойцом, владевшим титулами в трех разных дивизионах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.