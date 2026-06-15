Американець Джастін Гейджі переміг іспанського бійця грузинського походження Ілію Топурію та завоював титул чемпіона UFC у легкій вазі на турнірі UFC Freedom 250, що відбувся в неділю на галявинах Білого дому.

Про це повідомляє AP News.

Турнір UFC у Білому домі

Топурія домінував у двох перших раундах, але Гейджі завдав потужного удару з правої, а потім провів серію джебів, залишивши на обличчі суперника сильні гематоми та розсічення.

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Топурія, ймовірно, мав проблеми із зором, через що його оглянув лікар, перш ніж дозволити виходити на четвертий раунд. Ще до початку п’ятого раунду з кута Топурії викинули білий рушник, що означало завершення бою для грузина.

– Я досі не можу в це повірити… Я розумів, що мені потрібно просто пережити перший раунд. Поки він свіжий, його навички просто на іншому рівні. Але моя витривалість, наполегливість та характер врешті-решт принесли мені перемогу, – заявив Гейджі.

Цей поєдинок став першою в історії спортивною подією на території Білого дому, яка стала частиною святкування 250-річчя незалежності США, організованого президентом Дональдом Трампом.

President Donald J. Trump arrives for HISTORY AT THE WHITE HOUSE, @UFC Freedom 250.🇺🇸 pic.twitter.com/RgG5d3yhjJ — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

У другій головній події вечора француз Сіріл Ган переміг бразильця Алекса Перейри, завоювавши титул тимчасового чемпіона UFC у важкій вазі.

Перейра, колишній чемпіон у напівважкій та середній вагових категоріях, піднявся у важку вагу з метою стати першим в історії UFC бійцем, який володів титулами у трьох різних дивізіонах.

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