Українка Сопіт здолала чемпіонку Олімпіади та виграла золото Євро-2026 з фехтування
- Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи, перемігши у фіналі Аріанну Ерріго з рахунком 15:8.
- Для 23-річної українки це перша медаль на дорослих чемпіонатах Європи.
Українська фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі. Змагання відбуваються у французькому Антоні.
23-річна Сопіт принесла українській команді другу медаль на Євро-2026.
Сопіт – чемпіонка Європи з фехтування
На груповому етапі Ольга виграла чотири з шести поєдинків, а в плейоф впевнено пройшла австрійку Ліллі Марію Бругер (14:7) та польку Марту Якубовську (15:7).
У чвертьфіналі українка в драматичному дербі здолала віцечемпіонку Європи-2024 Дарію Миронюк. Поступаючись 8:10, вона зрівняла рахунок і вирвала перемогу в додаткову хвилину – 12:11.
У півфіналі Ольга перемогла бронзову призерку минулого чемпіонату Європи, іспанку Марію Маріно (15:8).
У фіналі з таким самим рахунком здолала італійку Аріанну Ерріго, яка є олімпійською чемпіонкою та десятиразовою чемпіонкою світу.
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Для Ольги це дебютна медаль на дорослих чемпіонатах Європи. Досі найбільшим досягненням української рапіристки на дорослому рівні були срібна та бронзова медалі етапів Кубка світу.
Також у її доробку бронза юніорського чемпіонату світу в командних змаганнях і золото молодіжного чемпіонату Європи в особистій першості.
Загалом це лише третя нагорода в історії української жіночої рапіри на чемпіонатах Європи: після бронзи нинішньої тренерки команди Ольги Лелейко (2007) та срібла Дарії Миронюк (2024).