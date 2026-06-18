Українська фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі. Змагання відбуваються у французькому Антоні.

23-річна Сопіт принесла українській команді другу медаль на Євро-2026.

Сопіт – чемпіонка Європи з фехтування

На груповому етапі Ольга виграла чотири з шести поєдинків, а в плейоф впевнено пройшла австрійку Ліллі Марію Бругер (14:7) та польку Марту Якубовську (15:7).

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У чвертьфіналі українка в драматичному дербі здолала віцечемпіонку Європи-2024 Дарію Миронюк. Поступаючись 8:10, вона зрівняла рахунок і вирвала перемогу в додаткову хвилину – 12:11.

У півфіналі Ольга перемогла бронзову призерку минулого чемпіонату Європи, іспанку Марію Маріно (15:8).

У фіналі з таким самим рахунком здолала італійку Аріанну Ерріго, яка є олімпійською чемпіонкою та десятиразовою чемпіонкою світу.

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Для Ольги це дебютна медаль на дорослих чемпіонатах Європи. Досі найбільшим досягненням української рапіристки на дорослому рівні були срібна та бронзова медалі етапів Кубка світу.

Також у її доробку бронза юніорського чемпіонату світу в командних змаганнях і золото молодіжного чемпіонату Європи в особистій першості.

Загалом це лише третя нагорода в історії української жіночої рапіри на чемпіонатах Європи: після бронзи нинішньої тренерки команди Ольги Лелейко (2007) та срібла Дарії Миронюк (2024).

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