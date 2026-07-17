Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды McLaren Ландо Норрис, получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии.

Это подтвердила команда McLaren в социальной сети X.

Норрис получил штраф перед Гран-при Бельгии

На 26-летнего Норриса наложили штраф за превышение лимита замены элементов силовой установки его болида.

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Установка модернизированного блока силовой электроники, которую McLaren назвала “серией исправлений, направленных на повышение надежности”, превысила разрешенный Норрису лимит в три единицы на сезон.

Норрис потерял два таких блока из-за неисправностей, в частности из-за поломки, которая не позволила ему стартовать на Гран-при Китая.

– Этот уик-энд точно не станет легче из-за штрафа на стартовой решетке. Это просто потому, что мне не повезло в начале сезона — я потерял много разных деталей, будь то двигатель, силовой агрегат или элементы управления — что бы там ни было. Мне просто нужно смириться с этим и справиться с теми штрафами, которые меня ждут, — сказал Норрис на пресс-конференции.

В McLaren заявили, что выбрали Бельгию для использования нового блока, поскольку на трассе Спа-Франкоршам относительно легко обгонять, а это означает, что у Норриса будет больше шансов отыграть часть позиций, которые он потеряет.

Норрис занимает пятое место в общем зачете, отставая от лидера Кими Антонелли на 82 очка.

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