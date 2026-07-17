Несмотря на масштабные международные санкции, Россия и дальше зарабатывает миллиарды долларов на экспорте нефти. Для этого Кремль активно использует так называемый “теневой флот”.

Это танкеры, помогающие перевозить энергоносители в обход ограничений. Именно эти доходы остаются одним из источников финансирования войны против Украины.

Чтобы усложнить работу этой схемы, 6 июля 2026 года Силы беспилотных систем ВСУ начали специальную операцию МоЛоЧКа, цель которой нарушить морскую логистику России и вывести из строя суда, перевозящие нефть, горючее и другие грузы в обход санкций.

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При этом украинские военные подчеркивают, что главная задача — не затопить корабли и не допустить разлив нефти, а сделать так, чтобы они больше не могли выполнять свои рейсы.

Факты ICTV собрали все, что известно о “теневом флоте” России, его приблизительной численности и результатах операции МоЛоЧКа.

Что такое операция МоЛоЧКа

Операцию производят Силы беспилотных систем Украины. Она направлена ​​против судов, обеспечивающих работу российского “теневого флота” и помогающих стране-агрессору обходить нефтяные санкции.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) рассказал, что название операции МоЛоЧКа имеет вполне конкретное значение. По его словам, это аббревиатура фразы Москва ляжет через Крым, а никаких скрытых смыслов в ней нет.

Мадяр также пояснил, что удары по фидерному флоту имеют стратегическое значение для Украины. Именно такие суда обеспечивают перевалку российской нефти, помогая ей попадать на крупные танкеры.

Из-за мелководья Азовского моря и Волго-Донского канала крупнотоннажные суда не могут заходить в отдельные порты, поэтому Россия вынуждена использовать меньшие корабли для доставки нефти в пункты перевалки в Черном море.

Поражение танкеров и буксиров усложняет поставки горючего во временно оккупированный Крым.

По словам командующего СБС, альтернативные пути доставки, автомобильные дороги и железная дорога также находятся под огневым контролем украинских военных. Это создает дополнительные трудности для российской логистики и ограничивает ее возможности обеспечивать оккупационные силы.

Главная цель операции – парализовать логистику нефти, топлива и других грузов, которые Россия перевозит по морю. Именно поэтому беспилотники наносят удары таким образом, чтобы максимально вывести суда из эксплуатации, но не повлечь за собой масштабные разливы нефти.

По словам Мадяра, конечная цель — превратить каждое такое плавсредство в судно, которое больше не сможет выполнять свои функции.

“Теневой флот” России: количество судов

Точного ответа на вопрос, сколько в России танкеров “теневого флота”, нет. Разные украинские ведомства и эксперты называют разные цифры, поскольку используют разные подходы к подсчету.

Так, по данным Минобороны, “теневой флот” России насчитывает более 1 500 танкеров. Из них 340 судов считаются ключевыми для экспорта российской нефти, а 65 являются ядром “теневого флота”.

Санкции уже введены против более 610 танкеров, участвующих в перевозке российских энергоресурсов.

Уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк отмечает, что “теневой флот” РФ трудно точно подсчитать.

По его словам, все зависит от методики подсчета. Одни эксперты включают в эту категорию только суда, системно перевозящие российскую нефть. Остальные учитывают также танкеры, выполнявшие лишь одиночные рейсы, или суда небольшого тоннажа.

Именно поэтому в разных исследованиях можно встретить разные оценки. По словам Власюка, всего количество танкеров “теневого флота” России может составлять от 800 до 1200 судов.

Однако, если оценивать только так называемое ядро “​​теневого флота”, цифра будет меньше. По украинским данным, в 2024-2026 годах к нему принадлежат более 400 танкеров, совершивших по меньшей мере три рейса из российских портов.

Из этого количества 81 судно до сих пор не находится под санкциями. Также Власюк обратил внимание, что все большее число таких судов переходит под российский флаг.

Сколько судов уже поразила Украина

Операция МоЛоЧКа длится совсем недолго, однако украинские военные уже сообщают о десятках успешных ударов.

По данным командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра), по состоянию на 17 июля 2026 года украинским беспилотникам удалось поразить 159 судов из состава российского “теневого флота”.

Из них 117 судов было поражено в Азовском море, еще 42 — в Черном.

Только в течение 17 июля под удар попали 12 судов. Из них девять сухогрузов, один танкер, один танкер газовоз и один буксир.

Сколько танкеров “теневого флота” РФ уничтожила Украина

Именно этот вопрос чаще всего интересует украинцев, однако однозначного ответа на него пока нет.

Дело в том, что Силы беспилотных систем сообщают не об уничтоженных, а об пораженных судах.

То есть речь идет о кораблях, по которым успешно нанесли удары. Однако неизвестно, сколько из них получили критические повреждения, которые суда уже невозможно восстановить, а которые после ремонта смогут снова выйти в море.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 17 июля 2026 года Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 34 корабля и катера, а также две подлодки.

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